ملعب المريخ الأفريقي .. مطرقة الثلوج وسندان “كاف”





تحصلت (المصادر) على تفاصيل جديدة بشأن الملعب الذي ينتظر أن يؤدي عليه المريخ مبارياته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن اتجاهاً برز لتحويل وجهة المريخ من “بنغازي” الى العاصمة التنزانية “دار السلام”.

وبحسب متابعات (الصيحة)، فإن تحركات فعلية تمت في هذا الاتجاه، عبر الاتحاد السوداني مع الاتحاد التنزاني لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمعرفة إمكانية تغيير الملعب.

وبحسب مصادر الصحيفة، تلقى الاتحاد السوداني ضوءا أخضر من نظيره التنزاني بشأن إمكانية استضافة مباريات المريخ.

وينتظر أن يشهد الملف مستجدات خلال الساعات القادمة، حال موافقة “كاف” على تحويل المريخ لمبارياته بملعب “بنجامين ماكابا”، الذي يستقبل كذلك مباريات سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، ومباريات الشباب في مجموعات الكونفدرالية.

سيمبا والشباب

(الصيحة) تحصلت على برنامج مباريات “سيمبا والشباب التنزانيين” التي تقام على ملعب “بنجامين ماكابا” بالعاصمة التنزانية “دار السلام” لحساب مرحلة المجموعات بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وبحسب رصد الصحيفة، فإن “سيمبا والشباب” يلعبان على ملعب “بنجامين ماكابا” في الجولات “الثانية والرابعة والخامسة” لمرحلة مجموعات الأبطال والكونفدرالية، في وقت يلعب فيه المريخ على ملعبه “الافتراضي” في الجولات “الثانية والثالثة والخامسة”.

وبحسب الجدول الصادر من “كاف”، فإن المريخ يلعب مباراته في الجولة الثانية بتاريخ “17 فبراير” في الساعة “الواحدة بتوقيت غرينيتش”.. وهي الجولة التي يلعب فيها سيمبا بتاريخ “18 فبراير” الساعة “الرابعة بتوقيت غرينيتش”، والشباب في الكونفدرالية بتاريخ “19 فبراير” الساعة “الرابعة بتوقيت غرينيتش”.

وفي ذات التوقيت.. يلعب المريخ في الجولة الخامسة يوم “17 مارس”.. وسيمبا يوم “18 مارس” والشباب يوم “19 مارس”.

ووفقاً للرصد أعلاه، فإنّ مساعي المريخ لتحويل ملعب مبارياته من بنغازي إلى دار السلام، تتوقف على موافقة “كاف”، بعد أن وافق الاتحاد التنزاني لكرة القدم على استضافة مباريات المريخ، وبعد أن تأكد عدم وجود تعارض فيما يلي جدول مباريات المريخ على ملعبه “الافتراضي” مع جدول مباريات سيمبا والشباب بتنزانيا.

خيار خاطئ

وكان خيار مجلس إدارة المريخ بإعلان اللعب في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، وجدت انتقادات واسعة النطاق من أنصار المريخ، الذين وصفوا الخيار بالخاطئ والذي يضعف حُظوظ المريخ في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل ويخدم المنافسين بشكل أكبر.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا بياناً للأحوال الجوية المتوقعة في البلاد خلال الأيام القادمة.

وبحسب رصد (الصيحة)، فإن البيان أوضح حلول أجواء شتوية باردة على مناطق الشمال لتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 10 – 17 درجة مئوية.

كما تنبأ مركز الأرصاد بسقوط أمطار متفرقة من شرق طرابلس حتى مصراتة، سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، مصحوبة بسقوط حبات البرد مع رياح نشطة.

وتوقع الأرصاد الليبي، انخفاضاً أكثر لدرجات الحرارة لتقترب من الصفر المئوي خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية.. مع الإشارة إلى أن عدة مدن ومناطق ليبية شهدت في الفترة الماضية تساقط الثلوج بكثافة.

وتقع مدينة بنغازي التي تعد ثاني أكبر المدن الليبية على الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

يُذكر أنّ مجلس إدارة نادي المريخ كان أعلن اختيار ملعب شهداء بنينا ببنغازي لاستضافة مباريات الفريق الأفريقية بدور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال، قبل أن تظهر مؤخراً مساعي تحويل الوجهة إلى دار السلام..

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة الصيحة