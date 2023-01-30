شركة التوليد الحراري : خروج (3) محطات حرارية من الخدمة





كشف المدير العام لشركة التوليد الحراري، يوسف الطاهر، عن خروج (3) محطات حرارية عن الخدمة، هي كوستي، وبحري الحرارية، إلى جانب قري الحرارية. وعزا الطاهر في تصريح مقتضب لـ(الحراك) توقف المحطات لإجراء عملية الصيانة الدورية لها استعداداً للدخول في فصل الصيف، لافتاً إلى أن توقف المحطات وراء انخفاض حجم التوليد بالنسبة للمحطات الحرارية، إلى جانب عودة قطوعات التيار الكهربائي، رافضاً الإفصاح عن الإدلاء بأي معلومات أخرى متعلقة بالتوليد الحراري.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي