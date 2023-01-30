المريخ السوداني يتعادل مع إنبي





تعادل المريخ السوداني، مع مضيفه إنبي، بدون أهداف، وذلك في مباراة ودية جرت مساء اليوم الإثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن استعدادات الفريق السوداني لمبارياته بمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة إنبي، هي واحدة من مباراتين، قرر المدير الفني لفريق المريخ البرازيلي ريكاردو خوضهما، لأجل تجهيز الفريق لدوري الأبطال.

وأشرك مدرب المريخ ريكاردو تشكيلين خلال مباراة إنبي، كل تشكيلة لعبت شوطا كاملا.

يشار إلى أن المريخ يلعب في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

موقع كووورة