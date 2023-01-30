الحزب الاتحادي يلوح بالانتخابات المبكرة





لوح ناىب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني بالانتاخبات المبكرة.

وشدد الميرغني بحسب وكالة السودان للأنباء على أن الحوار السوداني السوداني هو المخرج الوحيد للأزمة في وقت تعددت فيه المبادرات والدعوات إلى إجراء حوارات.

وأضاف “في حالة لم يتم اجماع حول حلول للازمة السودانية، فإننا سنجعل وحدة وسلامة السودان أرضا وشعبا الهدف الأزل والأسمى وستكون الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة”.

وتابع “نحن نؤمن بأن الذين سوف يتم اختيارهم بواسطة الشعب السوداني لا يقلون وطنية باي حال من الاحوال من من يعملون في الحقل السياسي الحالي”.

باج نيوز