



• علامات الاستفهام والتعجب أمام زيارة حميدتي إلي تشاد عقب ساعات فقط من عودة الفريق البرهان ، علامات التعجب والإستفهام لها مايبررها ..

• زيارة البرهان كانت لمناقشة قضايا ذات صلة بالتوتر والالتهاب الأمني في المنطقة ..وبصراحة أكثر .. الفريق البرهان بصفته قائداً للجيش السوداني يجد نفسه في خندق واحد مع الرئيس الانتقالي التشادي ..والسودان وتشاد في صف واحد مع الموقف الأمريكي الواضح والصارم من التغلغل الروسي في أفريقيا الوسطي ..

• حميدتي وقوات الدعم السريع وأطراف دولية واقليمية أخري تقف داعمة للموقف الروسي المساند لحكومة أفريقيا الوسطي ..

• إذا تناولنا الأمور بهذه الصراحة فيمكن القول إن حميدتي تم استدعاؤه إلي تشاد ليستمع وبطريقة مباشرة وصريحة إلي رسائل تشاد ومن خلفها فرنسا . ومن خلفهما أمريكا ..

• في عالم اليوم لم تعد الرسائل غير المباشرة ذات جدوي ..ماينفع ويفيد هو الرسائل المباشرة والواضحة بلا رتوش ..

• فرنسا باتت (منزعجة) من تحركات الدعم السريع الداعمة لحكومة أفريقيا الوسطي ..

• وتشاد من جانبها ترتعد من تحركات للدعم السريع تجاه تشاد ..تحركات تري سلطة ديبي الابن أنها ربما ستقود إلي التدخل المباشر في الشأن التشادي وتهديد نظام الحكم هناك ..

• بهذه الصراحة المباشرة يمكن النظر بزاوية أخري إلي زيارة حميدتي إلي تشاد ..

• لم تترك زيارة البرهان إلي تشاد شاردة ولا واردة في القضايا الواضحة بين الخرطوم وإنجمينا ..تم ذلك بحضور كبار قادة الجيش والأمن والاستخبارات بين البلدين ..

• ولأن كبار رجالات الأمن بين السودان وتشاد لم يتركوا مايمكن للنائب حميدتي أن يبحثه مع قيادة دولة تشاد ، فإن القول بأن رحلة دقلو إلي إنجمينا كان إستدعاءاً للرجل تم تغليفه بزيارة لاترقي لمستوى زيارة الرجل الثاني في الدولة ..

• وغداً لناظره قريب !!

عبد الماجد عبد الحميد

