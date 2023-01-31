بالصورة.. إطلاق مشروع منحة خادم الحرمين لتنفيذ 500 محطة مياه بالسودان





أطلق رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مشروع منحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة 100 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ 1300 بئر جوفية، حيث تبدأ أعمال المرحلة الأولى في تنفيذ 500 بئر منها لتوفير حوالي 120 ألف م3 يومياً لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب، مع تنمية الموارد المائية للريف السوداني في المناطق البعيدة من نهر النيل وفروعه.

وعبّر البرهان عن تقديره لخادمِ الحرمين الشريفين، ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان على حرصهما واستمرار دعمهما للشعبَ السوداني، مجدداً حرص الدولة على تحقيق التنمية وإنفاذ المشروعات التنموية والخدمية بالريف.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود لبناء السودان، منوهاً إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات التي ينفِّذها الصندوق السعودي للتنمية وتأثيرها على مسيرة التنمية والشعب السوداني.

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