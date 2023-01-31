وزارة الصناعة تنفى الاخبار والمعلومات عن توقف مصانع السكر





نفت وزارة الصناعة الأخبار والمعلومات المتداولة حول توقف مصانع السكر بالبلاد واكدت م. بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف في تصريحات لها اليوم ان كافة شركات السكر تعمل وفق الخطة الموضوعة للعام 2022/2023م. موضحة أن شركة سكر كنانة قد بدأت إنتاجها منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، فيما بدأت شركة سكر النيل الأبيض الأنتاج منذ منتصف شهر يناير.

وأشارت لبدء الإنتاج لمصانع شركة السكر السودانية حيث بدأ مصنع سكر عسلايه إنتاجه منذ التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي ، مشيرة لبدء إنتاج السكر بمصنع سكر الجنيد في السابع من يناير وحلفا منتصف يناير وسنار في السابع والعشرين من يناير.

وقالت إن كميات السكر المنتجة والمتوفرة تغطي احتياجات القطاع الصناعي والمواطنين بما فيها إحتياجات شهر رمضان المعظم القادم، مؤكدة أن الكميات المتوقع إنتاجها نهاية الموسم ستزيد عن إنتاج العام الماضي ، منوهة إلى أنها ستقوم بزيارة لمصانع السكر الأسبوع القادم تقف خلالها على مراحل سير إنتاج السكر بالبلاد وتذليل العقبات التي تواجه القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة بالبلاد بحسبان أن صناعة السكر من الصناعات القاطرة الإستراتيجية المهمة التي تشرف عليها وزارة الصناعة و يمتلك السودان فيها مقومات وميزات نسبية.

سونا