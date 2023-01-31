«المالية» تخصص 14.7% للصحة و10.7% للتعليم في موازنة 2023م





أعلن مجلس الوزراء، أمس الإثنين، إجازة موازنة العام 2023، على أن تصبح قانوناً عقب حصولها على الإجازة النهائية من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الوزراء في غضون يومين. وشدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، على اعتماد الموازنة على الإيرادات الذاتية، بخلاف دعم خارجي وصفه بالقليل، واصل من البنك الإسلامي للتنمية. وكشف عن وصول إيرادات الموازنة إلى 7.363 تريليونات جنيه، مقابل إنفاق عام مقدر بـ 8.196 تريليونات جنيه، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي. وخصصت الموازنة طبقاً للتصريح 14.7% من عوائدها للإنفاق على قطاع الصحة، و10.7% للتعليم من سلطات المالية الاتحادية، يضاف إليها إنفاق الولايات ليصل مجمل الإنفاق على القطاع إلى 20%، بينما وضعت 277 مليار جنيه في مشروعات التنمية.

ومن المقرر أن تزيد المالية دعمها للأسر الفقيرة بواقع 100 ألف أسرة، وتوفر 90 ألف وظيفة جديدة في القطاعين العام والخاص بنهاية العام الجاري. وأعرب إبراهيم عن تطلعاته لوصول الإنفاق على التعليم والصحة لأكثر من 40% من حجم الموازنة. وأبان عن مساعٍ لزيادة الموارد من خلال التوسع في المظلة الضريبية بدلاً عمن زيادة الضرائب، بجانب العمل على ضبط المصروفات بصورة كبيرة. وأوضح وزير المالية، بأن الموازنة اهتمت بصورة رئيسة بالرعاية الاجتماعية، وتحسين معاش الناس، والصرف على التعليم، والصحة والمياه بصورة كبيرة جداً.

صحيفة الحراك السياسي