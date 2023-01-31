البرهان يصدر توجيهًا





وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتطوير وترقية علاقات السودان مع مملكة ماليزيا.

والثلاثاء، التقى عبد الفتاح البرهان، سفير السودان لدى ماليزيا حسن عبد السلام، بمناسبة وداعه لتسلّم مهام منصبه كسفير ومفوّص فوق العادة لحكومة السودان بماليزيا.

وقال حسن عبد السلام بحسب تعميمٍ صحفي، إنّ هناك علاقات وروابط قوية تربط بين السودان وماليزيا.

وأشار إلى المصالح والاهتمامات المشتركة بين البلدين على ضوء الموارد والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان.

وأردف” رئيس المجلس السيادي وجه خلال اللقاء بضرورة الاهتمام بالوجود السوداني في ماليزيا والجاليات السودانية في دول التمثيل غير المقيم في كلّ من الفلبين وتايلاند وسلطنة بروناي وذلك للتواصل معها وحل مشاكلها وربطها بالوطن”.

باج نيوز