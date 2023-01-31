تفاصيل جديدة بشأن قطوعات الكهرباء





كشفت مصادر مطلّعة الأسباب الرئيسية لقطوعات الكهرباء في البلاد.

وأماطت مصادر موثوقة بحسب “باج نيوز”، اللثام بشأن دخول ماكينتين بسدّ مروي للصيانة السنوية، ما ساهم في تخفيض التوليد المائي.

وأشارت المصادر إلى أنّ وجود عطل طارئ في ماكينتين بسدّ الدمازين، وأنّ العمل يجري بشأن صيانتهما.

ومنذ أيام، تشهد العاصمة الخرطوم برمجة القطوعات الكهربائية تصل إلى أكثر من خمس ساعاتٍ يوميًا.

والقدرة الإنتاجية للكهرباء تصل إلى 4000 ميغاواط، بينما الطاقة المنتجة فعليًا حاليًا لا تتعدى 1820 ميغاواط.

صحيفة اليوم التالي