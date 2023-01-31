السلطات في السودان تعلن عن خطوة جديدة





بحسب ما أعلن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات.

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات في السودان، عن استخدام الكلاب الشرطية في الكشف عن الجريمة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات، سامي حامد أحمد، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، إنّ استخدام الكلاب الشرطية في الكشف عن الجريمة يعدّ إضافةً حقيقيةً للعمل في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأضاف” الكلاب مدّربة على أنواع مختلفة من المخدرات مثل البنقو والهيروين والكاكوين والكشف عن الجرائم والتعرف على المجرمين وكشف المخدرات”.

باج نيوز