العطا يترأس الاجتماع الثاني للجنة المشتركةلقضايا التعليم والمعلمين بالبلاد





اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن ياسر عبدالرحمن العطا اهتمام الدولة بقضايا التعليم والمعلمين وحرصها على تحسين البيئة التعليمية ومعاش المعلمين لاداء رسالتهم بكل مهنية، واصفاً المعلم بأنه الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الأمم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي ترأسه بالقصر الجمهوري اليوم، للجنة المكلفة والمكونة بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان لمتابعة استحقاقات ومطالب المعلمين، بحضور لجنة المعلمين السودانيين، والي الخرطوم المكلف، وكلاء وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، التربية والتعليم، الحكم الاتحادي، والمديرالعام لديوان شؤون الخدمة، بجانب الإدارات المختصة بوزارة المالية ( الموازنة والمعاشات).

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، استحقاقات المعلمين مع الجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والولائي، وأمنت على مواصلة الجهود لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

وتم تكوين لجنة مصغرة تضم ممثلين للمعلمين، وزارة المالية، ولاية الخرطوم والحكم الاتحادي لمعالجة التقاطعات والاشكالات، واستكمال البيانات المطلوبة لوضع استحقاقات المعلمين موضع التنفيذ.

وستواصل اللجنة اجتماعاتها حتى تتم معالجة قضايا التعليم والمعلمين.

وكالة سونا