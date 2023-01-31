منتخب الجزائر يهزم النيجر ويتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا للمحليين





صعد المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بعد الفوز على النيجر، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب وهران الأولمبي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية المقامة في الجزائر بالفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير.

سجل أهداف المنتخب الجزائري، أيوب عبد اللاوي، وثنائية لأيمن محيوس، والهدف الرابع سجله لاعب النيجر كاتاكوري في مرماه بالخطأ، وذلك في الدقائق 15، 23، 34، 45 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز سفيان بيازيد الهدف الخامس لمنتخب الجزائر، واحتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو (الفار)، وذلك في الدقيقة 83.

وبذلك يتأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لأمم أفريقيا للمحليين، وسينتظر الفائز من مواجهة السنغال ومدغشقر التي تقام في التاسعة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير المقبل.

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