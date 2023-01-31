كباشي يلتقي مستشارالمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي دعم الحكومة لجمعية الهلال الأحمر السوداني للإضطلاع بدورها الانساني بما يخدم البلاد وشعبها. وأمن سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، عباس جوليت مستشار الرئيس، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر بافريقيا برفقة محمد عمر مخير المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الدور المهم الذي تضطلع به الجمعية عبر مساهماتها في معالجة القضايا الإنسانية بالبلاد.

وأشار الفريق اول ركن كباشي، إلى إلتزام الحكومة بتسهيل مهام جمعية الهلال الأحمر السوداني من خلال تكامل الجهود لسرعة الاستجابة لمجابهة الكوارث والاحتياجات الإنسانية، مشدداً على إستقلالية عمل الجمعية من خلال مؤسساتها المنتخبة.

وأوضح عباس جوليت في تصريح صحفي، أن زيارته للسودان ركزت على إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه جمعية الهلال الأحمر السوداني، داعياً الحكومة لتسهيل مساعي الجمعية لتأخذ طابعها القانوني حتى تتمكن من مخاطبة الاحتياجات الإنسانية لكل السودانيين.

وعبر عن سعادته بلقاء الفريق أول ركن كباشي والنتائج التي ترتبت عليه، لاسيما تأكيده على أهمية وجود جمعية قوية وقادرة على أداء دورها في مجال العمل الانساني.

وأشار جوليت، إلى انه عقد خلال زيارته للسودان سلسلة من اللقاءات شملت وزير الخارجية ووزير المالية إلى جانب الشركاء والمانحين والبعثات الدبلوماسية بالسودان الذين أكدوا دعمهم ومساندتهم لدور جمعية الهلال الاحمر السودانية، لافتاً إلى استعداد الصليب الأحمر الدولي والمانحين، لدعم الجمعية، لتقديم الدعم الانساني للسودانيين.

وعبر عن شكره لحكومة السودان على تسهيل الزيارة، وعلى عقد لقاءات مثمرة بالخرطوم.

وكالة سونا