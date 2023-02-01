تحذير من ادعاء خطير .. قطرات الليمون تغيّر لون العيون





تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية منشورات تدعي أن وضع قطرات من الليمون الأخضر في العين كفيل أن يغير لونها.

إلا أن هذا الادعاء لا صحة له وهو غاية في الخطورة، وبحسب خبراء لا يمكن للإنسان أن يعدل لون عينيه بطرق مماثلة كما أن وضع قطرات من الليمون في العين من شأنه أن يصيبها بحروق.

“الليمون الأخضر لتغيير لون العين وجعلها جذابة” بهذا التعليق يروج مستخدمون “لوصفة” يدعون أنها مضمونة ويرفقونها بصورة تظهر كيف يتغير لون العين من البني إلى الأخضر في حال اتباعها.

وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وروج لها كثيرون لاعتقادهم بأنها فعالة، في حين شكك آخرون بصحتها فعلقوا بوضع صور ساخرة في خانة التعليقات تشير إلى ما قد يؤول إليه الأمر في حال وضع قطرات من عصير الليمون الأخضر في العين.

وفي حديث لوكالة فرانس برس قالت د. هلا الرامي، الاختصاصية في طب وجراحة العين إن “عصير الليمون الأخضر يحتوي على حامض الستريك الذي قد يكون غاية في الخطورة في حال وضع في العين”.

وأضافت “من شأن ذلك أن يتسبب بتهيج في العين أو جفاف فيها أو حتى حروق في سطح العين”، ما قد يستدعي دخول قسم الطوارئ للعلاج.

وأضافت أنه لا يمكن لليمون الأخضر أن يغير لون العينين بأي شكل من الأشكال.

ولدى سؤالها عن إمكانية تغيير الإنسان طبيعيا للون عينيه أجابت “لا وجود لمواد أو خلطات قادرة على تغيير لون عيني الإنسان”.

ونصحت د. هلا الرامي بعدم اتباع “وصفات طبية” للعيون تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل استشارة الطبيب المختص تجنبا لأي مخاطر أو أعراض قد تضر بصحة الناس.

صحيفة البيان