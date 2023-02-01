لجنة الطوارئ الصحية تؤكد إرتفاع إصابات الملاريا بالعاصمة السودانية





و أقرت لجنة الشؤون الصحية برئاسة دكتور بشرى حامد في اجتماعها الثلاثاء ، بارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في المحليات التي تنتشر فيها كسورات المياه.

و ناقشت اللجنة تقرير من وزارة الصحة حول الوضع الوبائي بالولاية، وطالب الاجتماع بتفعيل اعمال صيانة الكسورات وتفعيل قانون الصحة العامة لمواجهة المخالفات الصحية ورقابة الأطعمة وتفتيش صلاحيتها.

كذلك ناقش الاجتماع ظاهرة التخلص من مياه الصرف الصحي داخل ميادين الأحياء وطالبت اللجنة بتوقيع اقصى العقوبات على المخالفين.

وتعد الملاريا أحد أكثر الأمراض انتشاراً وفتكاً بالبلاد، حيث يروح ضحيتها العشرات سنوياً.

حذرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، من زيادة معدل الإصابات بالملاريا في أوساط السكان.

وتعد الملاريا أحد أكثر الأمراض انتشاراً وفتكاً بالبلاد، حيث يروح ضحيتها العشرات سنوياً.

و كان قد كشفت تقارير سابقة زيادة في معدلات الإصابة بالملاريا في محليات الخرطوم، أم درمان وشرق النيل مع انخفاض للإصابة ببقية المحليات.

وأكد مدير إدارة الملاريا، بالإدارة العامة للطب الوقائي، دكتور بشير آدم إسماعيل، أن جملة الشرائح التي تم فحصها بلغت (26460) شريحةً منها (3696) إيجابية.

وقال إن نسبة تفتيش ومعالجة توالد البعوض بالولاية بلغت 54.8% مشيراً إلى إجراء المسوحات الحشرية في عدد 25 محطة لتحديد كثافة وتوجيه عمليات الرش .

وأدى استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر 2021، لخفض الصرف على القطاع الصحي، جراء الأزمات الاقتصادية الناجمة عن عودة السودان لحالة العزلة الدولية، تراجع الإنتاج المحلي.

صحيفة التغيير