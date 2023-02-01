الترويكا ترحب بإنطلاق ورش تنفيذ اتفاق جوبا





رحبت دول أعضاء الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بانطلاق ورشة عمل حول تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام. والتي إنطلقت اليوم كشهود على اتفاقية جوبا للسلام.

وأشار بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن فعالية أمس تجمع نساء وشباب وممثلين من جميع أنحاء السودان للمشاركة في نقاش حول قضية مهمة لمستقبل بلادهم، نفهم بأن هذه الحوار يرحب بالموقعين وغير الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام على حد سواء، وان بعض أصحاب المصلحة المهمين في هذه العملية اختاروا عدم المشاركة في أحداث اليوم، الا انه لايزال الباب مفتوحًا للمشاركة في العملية السياسية.

ومضى البيان بالقول إن ورشة العمل التي بدأت ستركز على كيفية التنفيذ الفعال لاتفاقية جوبا للسلام، التي مثلت إنجازًا هامًا يجب الحفاظ عليه، وأن عدم إحراز تقدم في تنفيذها بسرعة وبفعالية يشكل مشكلة خطيرة يجب معالجتها، كما أنها تشكل أهمية خاصة للمجتمعات خارج الخرطوم المتضررة لعقود من الصراع. ولكي يحقق السودان المستقبل مستقر ومزدهر الذي يستحقه شعبه، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتمكين جميع شعوبه بطريقة عادلة.

وأكد البيان بأن شركاء الترويكا (ملتزمين) بدعم رغبة الشعب السوداني في دفع عجلة التحول الديمقراطي في بلادهم، ومواصلة التعاون مع الآلية الثلاثية (بعثة اليونيتامس، والاتحاد الأفريقي، والايقاد) وغيرهم من الشركاء الدوليين لتسهيل التقدم في هذا الاتجاه بموجب الاتفاق السياسي الإطاري، والذي لا يزال، في نظرنا، الأساس الذي يمكن عليه إنشاء حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان بفترة انتقالية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة وورشة اليوم، والخاصة بتنفيذ اتفاقية جوبا تمثل معلما هامًا آخر في خضم هذه الجهود وسنواصل في حث جميع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية السودانية للانخراط بشكل بناء في عملية التوصل إلى اتفاق يسمح للبلاد بالخروج من الأزمة السياسية الحالية.

صحيفة الجريدة