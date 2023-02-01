الكتلة الديمقراطية: المركزي لن يعود للسلطة مع العسكر “ولو لبسوا الكاكي





وصف متحدث الكتلة الديمقراطية عمر خلف الله الناطق باسم الاتحادي الأصل إقصاء قوى سياسية من الحل السياسي بأنه ( برنامج شيطنة ممنهج) يمارس على رموز الكتلة.

وقال خلف الله “لن تنفرد قوى الحرية، المجلس المركزي، مع العسكر للسلطة مرة أخرى، ولو لبسوا الكاكي مع بعضهم البعض”

و أكد أن المبادرة المصرية قادرة على أن تجدد فرصة الحوار مرة أخرى بين القوى السودانية لمن أراد، دون مصادرة حق أحد لمناقشة كيفية الانتقال وتشكيل الحكومة المدنية، ونوه إلى أنه لا يمكن أن يدعو المركزي للديمقراطية وهو يقصي الآخرين، ويستخدم (فزاعة ) إغراق الاتفاق بقوى الماضي والفلول، وقال “لا يوجد إغراق ولن يكون الاتحادي الأصل وكذاك حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان والتحالف الديمقراطي من أجل العدالة حمولة تجارب؛ تم الانتفاض عليها و جسراً تعبر من خلاله قوى الماضي”.

صحيفة الجريدة