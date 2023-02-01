الكهرباء تكشف موعد توقف القطوعات





قال المدير العام للشركة السودانية للكهرباء محمدوالتوم ان كل محطات التوليد الحراري والمائي تدخل في برمجة صيانة دورية خلال هذه الفترة من كل عام.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أنهم يعملون ليلا ونهاراً ويبذلون جهودا كبيرة لضمان استقرار التيار الكهربائي رغم المعوقات المالية التي تواجه القطاع، موضحا ان عودة القطوعات بسبب خروج البارجة التركية في بورتسودان عن الخدمة لمدة اسبوع وعادت للعمل الآن بشكل طبيعي بالاضافة لخروج ماكينات في سدي مروي والروصيرص وتم ايضا إعادتها للخدمة، متوقعا توقف القطوعات بداية من اليوم.

وقال ان الاستعدادات لفصل الصيف وشهر رمضان تمضي بشكل جيد والقطوعات ستكون غير محسوسة وبشكل خفيف ولا يذكر.

صحيفة الصيحة