لجنة المعلمين تحدد موقفها النهائي من الاضراب





قال عضو لجنة المعلمين السودانيين بشير نايل ان إجتماع مجلس السيادة اقر تنفيذ سبعة بنود من مطالب المعلمين اهمها رفع الحد الأدنى للأجور الى 39 الف جنيه مشيرا إلى ان المشكلة ليست في القرارات لكن المشكلة في تنفيذها.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن إضرابهم مستمر حتى تنفيذ هذه القرارات، وقال لا يمكن بتاتا نقاش فكرة رفع الاضراب مالم تنفذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس السيادة ووزير المالية ولن نرفع الاضراب من أجل وعود قد تنفذ او لا تنفذ، موضحا ان فترة الاسبوع كافية لوزارة المالية اذا كانت جادة في تنفيذ القرار، مشيرا إلى ان هنالك معالجات كثيرة لتعويض فارق ايام الاضراب مثل تمديد العام الدراسي او زيادة عدد الحصص اليومية.

صحيفة الصيحة