بالفيديو.. ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع طلب منه التعاقد مع ميسي





تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا يظهر ردة فعل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على طلب من أحد مشجعي نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويظهر الأمير السعودي، عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال السعودي، وهو يقود دراجته الهوائية في أحد الشوارع بينما صاح المشجع “أبو خالد نريد ميسي”، فرفع الأمير يده مواصلا المسير دون التحدث معه.

يشار إلى أن ميسي البالغ من العمر 35 سنة، مرتبط بعقد مع نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.

وفي وقت سابق، توّج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض بعدما حقق الانتصار على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في المباراة الودية التي جمعتهما في يناير/ كانون الأول الماضي.

وشهدت المباراة الودية وجود الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضد غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد.

📹 ردة فعل الأمير الوليد بن طلال بعد أن طلب منه مشجع هلالي التوقيع مع ميسي 💙 pic.twitter.com/pYEeJywdof — أخبار الهلال (@hilalstuff) January 31, 2023

سبوتنك