خطوة جديدة لمرور الخرطوم تّجاه ”الركشات”





دعت إدارة الترخيص بدائرة مرور الخرطوم، المواطنين أصحاب الركشات التي تمّ استيرادها إلى السودان في العام 2010 والتي لم تدخل نظام المرور، التوجه إلى أقسام المرور بالمحليات للبدء في إجراءات إدخالها في نظام الجمارك ومن ثم نظام المرور.

وطالب مدير إدارة الترخيص، عبد الحميد محمد أحمد، بأخذ خطاب للأدلة الجنائية للتأكّد من تطابق الأرقام مع الواقع وخطاب لمكافحة سرقة السيارات للتأكّد من أنّ المركبة غير مدرجة في كشف سرقة السيارات وتعدّ إجراءات ميسرة لتوفيق الأوضاع وتقنين المركبة.

باج نيوز