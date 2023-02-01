السودان يعلن إنشاء إسطول بحري بشراء 3 سفن متعدّدة الأغراض





يتعهّد أبو زيد ببناء بنية تحتية قوية لمواعين النقل المختلفة حتى يكون السودان الممر التجاري للدول الأفريقية والمحيط الإقليمي الدولي .

كشف وزير النقل هشام أبو زيد، عن إنشاء إسطول بحري بشراء ثلاث سفن متعدّدة الأغراض بكلفة تقدّر بـ15 مليون دولار، مع تأهيل أدوات المناولة لرفع الكفاءة التشغيلية بكلفة تصل إلى”10.583″ مليون دولار، وشراء 10 آلاف حاوية ب 20 مليون دولار وتأهيل ميناء حلفا النهري بكلفة تقدر بـ6 ملايين دولار إضافة إلى تأهيل ميناء عقيق بكلفة تقدر ب5 ملايين دولار وإنشاء ميناء هيدوب لصادرات الثروة الحيوانية.

وأوضح أنّ الخطوة تأتي لمواكبة التطورات الحديثة في تصدير الثروة الحيوانية التي تعتبر عماد الإقتصاد القومي بكلفة تقدر بـ4 ملايين دولار.

باج نيوز