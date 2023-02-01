الناقل الوطني يعود قريباً لخدمات الحج والعمرة





اقتربت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، من تشغيل رحلاتها إلى محطة جدة بالمملكة السعودية، واستعادة أحد أسواقها المهمة العالمية، ووافقت السلطات السعودية على بدء رحلات سودانير لمحطة جدة.

وقالت مصادر مطلعة (السوداني)، إن المواطنين موعودون برحلات سودانير قريباً لتغطية خدمات العمرة والحج.

إلى ذلك، أقام العاملون والمعاشيون بشركه الخطوط الجوية السودانية، اليوم، احتفالاً بمناسبة إعادة تشغيل خط طيران الخرطوم جدة، بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة أعوام، ومعتبرين أن فترة التوقف لأكثر من خمسة أعوام، بأنها مثلت (أعواماً عجافاً) في تاريخ الشركة.

وشدد مدير عام شركة سودانير، كابتن إبراهيم أبو سن، على الجهود المبذولة من أجل النهوض بالناقل الوطني، وقال إن عودة العمل في محطة جدة قريباً، هو اختراق كبير قامت به الشركة، مشيراً إلى جهود وتحركات لجهات عدة، تعاونت لإنجاز هذا العمل.

وأكد ممثل مديري الإدارات مدير إدارة الشحن الجوي، مرتضى جمعة، على إيجابية هذا الإنجاز، وقال إنّ محطة جدة تعد محورية، تنطلق منها وترتبط بها محطات كانو وإنجمينا ولاغوس ونيامي، كما أنها تتيح تشغيل وجهات الشارقة والدوحة ومسقط، بالعبور عبر الأجواء السعودية، منوهاً إلى أن هذه الفرص كانت محجوبة أثناء فترة توقف التشغيل.

ويُشار إلى أن الاحتفال شهد تكريم مدير عام شركة سودانير، كابتن إبراهيم أبو سن، على جهوده المبذولة في إعادة تأهيل الشركة.

صحيفة السوداني