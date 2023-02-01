(800) ألف دولار لتمويل مزارعين بمشروع الجزيرة





كشف محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق عن إعتماد (800) ألف دولار لشراء (50) تراكتور لتوزيعها علي المزارعين بمشروع الجزيره بشروط ميسرة .

وناقش مرزوق اليوم الأربعاء خلال اجتماع موسع ضم بنك المزارع التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة (جزتراكيا) اوردغان اوران فرص التعاون بين الشركة وبنك المزارع لتوفير التمويل اللازم لتأسيس وإنطلاقة الشركة.

وإلى ذلك أعلن مدير شركة جزتراكيا مهندس عبدالهادي عوض عثمان نجاح مساعي مجلس الإداره مع بنك المزارع في اعتماد هذا التمويل مع إلتزام البنك بقبول إنتاج المزارع من المحاصيل نظير التمويل بغرض تسهيل السداد على المزارعين بالمشروع.

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