السودان.. إجازة موازنة العام 2023





أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الموازنة العامة للدولة للعام المالي٢٠٢٣م والقوانين والتعديلات المصاحبة لها.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم لأن إجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها تمكن وزارة المالية من الولاية علي المال العام وستعقبها قرارات بالتخويل بالصرف على الموازنة مبيناً ان الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها اللنفاق الكبير على التعليم والصحة والمياه والرعاية الاجتماعية فضلاً عن خلق ٥٠ ألف وظيفة لهذا العام.

وأعرب جبريل عن أمله بأن يتحقق الاستقرار السياسي بما يمكن من تنفيذ الموازنة على الوجه المطلوب.

باج نيوز