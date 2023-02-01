الهادي إدريس: ورش تقييم سلام جوبا هدفها إحياء الاتفاق





نفى رئيس الجبهة الثورية السُودانية الهادي إدريس ، سعيهم لإجراء تعديلات على اتفاق جوبا للسلام من خلال مؤتمر تقييم الاتفاق التي بدأت الثلاثاء. الماضي.

وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر تقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام وسط غياب حركتي تحرير السودان بقيادة مناوي والعدل والمساواة التي يرأسها جبريل إبراهيم اثر انضمامهما لائتلاف الكٌتلة الديمقراطية المناهض للاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش ونحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في الخامس من ديسمبر الماضي.

وقال إدريس الذي قدم ورقة حول “التعريف بمضامين وملامح اتفاق جوبا وتحديات التنفيذ الرئيسية” في اليوم الثاني للمؤتمر ” نريد إنزال الاتفاق لأرض الواقع وإحيائه والهدف من الورشة ليس الإلغاء او التعديل بل تقييم التنفيذ ولن نسمح بإلغاء الاتفاق.

وأشار إلى أنهم يعملون على خلق زخم سياسي جديد من خلال المؤتمر وإلزام الحكومة المدنية المقبلة بتنفيذه وتابع “لا نُريد أن نرى الاتفاق معلق في الخرطوم بين القصر الجمهوري ومجلس الوزراء او في رئاسة الولايات ولو مضينا في هذا النهج سيواجه مصير اتفاقيات السلام السابقة”.

باج نيوز