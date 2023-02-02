الايقاد تؤكد ضرورة توفر الارادة السياسية لاستغلال ودمج امكانات القارة





أكد السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (ايقاد) ورقني قبيهو التزام الايقاد بتوفير المعلومات كمجموعة اقتصادية اقليمية للإتحاد الأفريقي لتقديم الإمكانات اللازمة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية.

و أبان قبيهو فى خطابه بمناسبة يوم افريقيا للسلام امام جلسة القمة فوق العادة لجلسات الاتحاد الافريقي بمدينة ممبسا بكينيا اليوم ابان أن الإرادة السياسية ستساهم في إستغلال ودمج الامكانات الكامنة للموارد الموجودة في منطقة الايقاد، مؤكدا على وجود انجازات ملحوظة من الدول الاعضاء لتحسين الوضع المالي للايقاد. وذكر السكرتير تقدم المنطقة في مجال البنى التحتية مبينا نمو الروابط البرية والسكك الحديدية والبحرية والجوية حيث عملت الايقاد على خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية بما في ذلك تسهيل برتوكولات حرية الحركة والترحيل . واكد السكرتير التنفيذي التزام الإيقاد بتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى الاقتصاد الجزئي .كما تعتزم الشروع في تشييد مباني الامانة العامة الجديد مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية بما يقارب 2مليون دولار للبناء الامانة . ودعا الخطاب دول الايقاد والشركاء لتقديم مساهماتهم في تنمية رأس المال الفكري لمنطقة الايقاد .

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