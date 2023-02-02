كالعادة .. الممتاز يبدأ بدون مشاركة العملاقين





حدد اتحاد كرة القدم السوداني يوم 27 من الشهر الجاري موعداً لبداية القسم الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، وفي غياب العملاقين المريخ والهلال ستنطلق الدورة الثانية، بسبب ظروف مشاركتهما الأفريقية، إذ سيؤدي المريخ في الثامن عشر مع نظيره الزمالك على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، بينما سيكون الهلال على موعد مع مواجهة نارية أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية من البطولة.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري مبتعداً بفارق نقطتين عن غريمه المريخ، بينما يحتل حي العرب بورتسودان المركز الثالث.

ويتذيل الزومة لائحة الترتيب، غير أن الفرصة متاحة لكل الأندية المهددة بالهبوط، بينما تملك أندية وسط الترتيب جميعها الفرصة في الظفر بمقعد يؤهل للمشاركة في البطولة الأفريقية.

صحيفة اليوم التالي