(المركزي) يلزم بنك الخرطوم بـ”الإعتذار” للمعاقين





كشف منسق مشروع المنتدى الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسودان، د.محمد جعفر عن صدور توجيهات من بنك السودان المركزي، قال تم تعميمها على جميع المصارف بفتح الحسابات المصرفية والبنكية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون استثناء.

فيما أعلن جعفر خلال تصريح عن تلقيهم اعتذاراً رسمياً من بنك الخرطوم بعد أن رفض أحد موظفيه فتح حساب مصرفي لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة،

وقال جعفر إن بنك الخرطوم وصل إلى للشخص المعاق في بيته وأكمل له إجراءات فتح الحساب، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من الدولة تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

في وقت أكد فيه وجود تحديات تواجههم، تتمثل في عدم تنفيذ القانون وتمويل وحل الاتحادات النقابية والمهنية.

وفي السياق دعا جعفر خلال مخاطبته ورشة الحد الأدنى من المعارف والمهارات اللازمة لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة (اتحاد الصم القومي السوداني واتحادات الإعاقة القومية)، لمواصلة انتزاع حقوقهم من خلال تضافر الجهود والعمل سوياً مع بعضهم البعض.

في ذات السياق أقرت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رحاب مصطفى بوجود تعقيدات تواجه مناصرة قضايا المعاقين تتمثل في عدم تنفيذ القانون، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وطالب خلال مخاطبته ورشة الحد الأدنى من المعارف والمهارات اللازمة لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع أساليب جديدة من خلال تضافر الجهود، وأضافت أن قضية مناصرة ذوي الإعاقة من صميم عمل الدولة لكن في نفس الوقت لا ينفصل عن دور منظمات المجتمع الدولي.

صحيفة اليوم التالي