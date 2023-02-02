الهلال يستعد لسيمبا والإصابات تواصل ملاحقة نجوم الأزرق





استأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال، تحضيراته خلال معسكره التدريبي بتنزانيا، استعداداً لمباريات مرحلة مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وكان الفريق قد حقق فوزاً معنوياً على عزام التنزاني بهدف محمد عبد الرحمن في الرمق الأخير من شوط اللعب الأول في تجربة تحضيرية ثانية أمس الأول، منح خلالها المدرب فلوران أبيينغي الفرصة ل 20 لاعباً، وتعرض لاعب خط الوسط عبد الجليل أجاجون لإصابةٍ حرمته من إكمال المباراة، لينضم لركب المصابين، بعد أن تعرض أكثر من لاعب للإصابة، بصورة قادت لاستقالة الطاقم الفني، ليفقد المدرب الكنغولي في فترة وجيزة جهود عدد من اللاعبين، على رأسهم صلاح عادل، إيبولا، موفق صديق محمد أحمد أزرق.

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الصيني اللاعب المحلي الوحيد المضاف لقائمة الهلال الإفريقية

أرسل الهلال قائمة إضافاته للقائمة الأفريقية قبل إغلاق الفترة المحددة، وأضاف.. النادي 6 لاعبين بقيادة الرباعي الأجنبي الكونغولي استيفن ايبويلا، الغاني ديفين اباغنا، الكونغولي امامبو وانغو، السنغالي عثمانو ديفو، وفابريس نغوما و عماد الصيني، ويضم كشف الهلال 37 لاعباً من بينهم عدد من اللاعبين لم يشاركوا معه في الدور التمهيدي الأول والثاني بقيادة الكاميروني سلمون بانغا، خاطر عوض وضاح ابراهيم أمجد قلق، مبارك عبدالله محمد النور ابوجا، جيرالد فيري، انس سعيد ومحمد احمد ارنق، وعيد مقدم والشيخ محمد.

صحيفة اليوم التالي