شاهد بالفيديو.. فنان جنوب سوداني يبدع ويشعل حفل في جوبا بعد ترديده أغنية ود الأمين “أربعة سنين” وحسناوات الجنوب يتفاعلن معه بالرقص





اهتمت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بمقطع فيديو تم تصويره خلال حفل بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا قبل فترة ليست بالقصيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فرغم مرور فترة على المقطع إلا أن جمهور مواقع التواصل أعاد نشره بسبب الإبداع الذي بداخله.

المقطع أظهر مطرب جنوب سوداني وهو يغني خلال الحفل رائعة الفنان السوداني الكبير محمد الأمين (أربعة سنين) بابداع وتطريب عالي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نجح المطرب في إشعال الحفل حيث تفاعل الحضور مع جمال صوته خصوصاً الجنس اللطيف الذي تفاعل بالرقص.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين