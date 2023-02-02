محمد الفكي : رئيس الوزراء سيتم اختياره من قوى الثورة





قطع عضو العملية السياسية محمد الفكي سليمان أن رئيس مجلس الوزراء سيتم اختياره من قوى الثورة السودانية، وأن يكون من الذين كان لهم إسهام فيها. وشدد الفكي في تصريح لـ(الحراك) بأن من حق كل السودانيين أن يقدموا مرشحيهم لرئاسة الوزراء. وأضاف لم نحجر أي جهة في تقديم مرشحيهم وأردف أن مثل هذه الترشيحات تعتبر نوعاً من النهج الديمقراطي، وزاد نحن خارجين من دكتاتورية طويلة لابد أن يعرف الناس الآليات التي تتم بها عملية الاختيار، إلى جانب أن الثورة السودانية تتيح لكل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية في كثير من القضايا محل الاهتمام، وأكد أن الاتفاق الإطاري صنيعة سودانية 100% بدأت بتفاهمات مع المكون العسكري، وكذلك دستور المحامين وضعه المحامون السودانيون. وقال إن الحديث خلاف ذلك الغرض منه التشويش على العملية السياسية الجارية، لافتاً إلى أن الورشة المتعلقة بالسلام لا تهدف إلى إلغاء اتفاق جوبا، وإنما الغرض تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة.

الخرطوم- نادر عطية

صحيفة الحراك السياسي