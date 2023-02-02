الطاهر حجر: بقايا النظام البائد يعملون “ليلاً ونهارا” لإبطال السلام





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس في كلمته الافتاحية في مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام الانتقالي في جلسة أمس، أن اتفاقية السلام عالجت أمهات القضايا من خلال إيقاف الحرب وتحقيق السلام إلى جانب مناقشتها بشفافية علاقة الدين بالدولة, مشيراً إلى وجود محاولات جادة ومتواصلة مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور للحاق بالسلام. ومن جهته أشار عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر حجر في كلمته بالمؤتمر، أن بقايا النظام البائد يعملون ليلاً ونهاراً لإبطال السلام والثورة، وثمن عودة لجنة إزالة التمكين لافتاً إلى وقوف حركات الكفاح المسلح جنباً لجنب مع طريق السلام والثورة، مشيراً إلى أن السلم المجتمعي يعد أساس الاتفاق. وفي ذات السياق قال القيادي بالحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي: نحن بذلنا قصارى جهدنا أن تكون كل الأطراف المعنية بمراجعة اتفاقية سلام جوبا حاضرة، مبيناً بأن الاتفاقية تراجع بوجود أطرافها وآخرين من أصحاب المصلحة من سكان المناطق المعنية بالسلام، لافتاً إلى أنهم يهدفون إلى مراجعة القصور الموجود في الاتفاقية نفسها، مشيراً بأن قضية السلام قضية حساسة وشائكة يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة

الخرطوم – إسماعيل الهادي

صحيفة الحراك السياسي