الشيوعي يتهم مصر بالتورط في إرجاع صادر الماشية





اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي د. صدقي كبلو، دولة مصر بالتسبب في إرجاع صادر الماشية السودانية، موضحاً بأنها تستخدم أيادي بالموانئ لتنفيذ ذلك، نسبة لأنها تستورد الماشية السودانية وتعمل على تصديرها كمنتجات بعد وضع قيمة مضافة إلى الدول الخليجية .ورهن كبلو في تصريح لـ(الحراك) حل أزمة صادر الماشية بالتفاوض بين الحكومية السودانية والسعودية، من خلال تشكيل لجنة رباعية تشمل وزارتي الثروة الحيوانية والسودانية والسعودية واتحاد المصدرين في البلدين، للاتفاق على سستم محدد للكشف عن الصادر بتطبيق مواصفات علمية للصادر بين البلدين، ويتم فيه إخضاع الصادر إلى عملية فحص دقيق بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية بحزم شديد بالمحاجر البيطرية، قبل شحنه إلى السعودية من قبل الجانب السوداني، بالتالي وضع حلول جذرية تقطع الطريق أمام الجهات التي تعمل على إعاقة صادر الماشية.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي