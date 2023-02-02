برشلونة يتوقع هدية من الفيفا بشأن صفقة ال 18 ثانية





قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، إن هناك حالة من الترقب داخل نادي برشلونة، انتظارا لقرار الفيفا بشأن صفقة معلقة من اليوم الأخير للميركاتو الشتوي.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لضم الظهير الأيمن الشاب جوليان أراوخو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه في برشلونة يتوقعون أن يعلن الفيفا اليوم الخميس القرار النهائي بتسجيل اللاعب.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع جالاكسي لضم أراوخو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم مقابل 5 ملايين يورو، ليتم تسجيله في فريق الشباب ويتواجد مع الفريق الأول كخيار في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل بيليرين.

وفشل برشلونة في قيد جوليان، وأوضح النادي أن الصفقة لم تسجل بسبب تأخره لمدة 18 ثانية فقط لخطأ في الكمبيوتر.

ورحل هيكتور بيليرين عن صفوف برشلونة في اليوم الأخير للميركاتو، لينضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، للبحث عن فرصة أكبر للمشاركة عقب خروجه من حسابات تشافي.

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