حميدتي يؤكّد استعداد السودان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان





يدعو حميدتي دعم مساعي الدولة لتهيئة بيئة العودة الطوعية وتوفير المتطلبات الأساسية للعودة الطوعية.

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، عن استعداد السودان للتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد.

والخميس، استقبل نائب رئيس مجلس محمد حمدان دقلو، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر.

وبحث اللقاء، أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، والتطورات المحرزة، والجهود الحكومية المبذولة، لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، والتطورات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، لتحقيق الاستقرار .

وأمنّ دقلو على توافر الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود المبذولة لحماية المدنيين ومعالجة أوضاع النازحين، وتأمين قرى العودة الطوعية ومعسكرات النازحين، وتنظيم المصالحات القبلية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان .

باج نيوز