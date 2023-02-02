اتحاد كرة القدم السوداني يصدر قرارًا جديدًا





اتحاد الكرة يتّجه لمراجعة مسيرة المنتخبات الوطنية وتعيين كوادر جديدة من أجل وضع المنتخبات الوطنية.

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم السوداني، عن إنهاء خدمات جميع العاملين والمتعاقدين بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المختلفة.

وكشف عن تسوية مستحقاتهم المالية وشكرهم على الفترة التي أمضوها في خدمة المنتخبات الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي للاتحاد، الخميس، أنّ القرار بعيد تقييمه لمشاركات المنتخبات الوطنية في الفترة السابقة على المستوى القاري والإقليمي.

باج نيوز