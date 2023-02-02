. مبابي يغيب أمام بايرن ميونخ





أكد نادي باريس سان جيرمان، غياب نجمه الأول كيليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتعرض كيليان لهذه الإصابة أمس الأربعاء، حيث أجبرته على مغادرة الملعب بعد 21 دقيقة من مباراة البي إس جي ضد مونبلييه، في الجولة 21 من عمر الدوري الفرنسي.

ووفقا لهذه المدة، يتأكد غياب النجم الباريسي عن مواجهة بايرن ميونخ، المقرر لها يوم 14 فبراير/شباط الجاري، على ملعب حديقة الأمراء.

وفي سياق متصل، أشار بيان باريس إلى أن المدافع سيرجيو راموس، سيجري المزيد من الفحوصات الطبية، اليوم الخميس، للوقوف على حجم إصابته.

موقع كووورة