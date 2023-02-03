



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

وفد إسرائيلي يزور الخرطوم.

إصابة شرطيين برصاص عصابة”آيس”.

تمديد إغلاق المدارس لأسبوع.

الحكومة: اتّفقنا مع إسرائيل على المضي قدمًا في التطبيع.

إسرائيل: توقيع اتّفاق تطبيع كامل مع السودان خلال أشهر

صحيفة الصيحة

تفاصيل لقاء مفاجئ للبرهان ووزير الخارجية الإسرائيلي بالخرطوم

“خبير حقوق الإنسان” يطالب برفع الحصانة عن العسكريين المتورّطين في الانتهاكات

حميدتي لـ”نويصر”: الإرادة السياسية متوّفرة لتعزيز حقوق الإنسان

وفد مقدمة المريخ يصل بنغازي وخسائر فادحة للمزارعين في مشروع السوكي

صحيفة السوداني

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى الخرطوم.

تل أبيب: توقيع اتّفاق سلام مع السودان هذا العام بعد نقل السلطة للمدنيين.

حميدتي: لا علم لي بزيارة الوفد الإسرائيلي ولم التقيه

خالد عمر: ورشة القاهرة تهدف إلى بناء كتلة لقطع الطريق أمام العملية السياسية.

لجنة المعلمين تقرّر استمرار إغلاق المدارس لأسبوع

صحيفة أخبار اليوم

ميناء تيانجين وهواوي يعززان شراكتهما لبناء توأم رقمي لأول محطة ذكية خالية من الانبعاثات الكربونية وسائقي المركبات في العالم

مطار حمد الدولى يستقبل 35,73 مليون مسافرافى 2022

93.6 مليار دولار أمريكي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام 2021

الرياض تستضيف مؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ 21 ” في شهر مارس

صحيفة الوطن

وزير الخارجية الاسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

نائب رئيس مجلس السيادة يستقبل الخبير المستقل لحقوق الإنسان

تجميد نشاط النقابات والإتحادات المهنية

صحيفة النيل الدولية

عدد رياضي الجمعة والسبت

إتحاد الكرة ينهي خدمات جميع العاملين بالمنتخبات الوطنية

اعتماد جدد الهلال في الكشف الافريقي والغاني يظهر برقم البرنس

مجلس سوداكال يتسلم خطاب جديد من محكمة CAS بخصوص قضيته ضد FIFA

رسميًا .. كارثة مبابي تهدد حظوظ باريس أمام بايرن ميونخ

هل يشارك جون سينا في الرسلمينيا 39؟