هل تمنحك القهوة حقا “دفعة من الطاقة”؟





أن السكر يخلق طاقة فعلية في الجسم، فإن السكريات الحرة في مشروبك يمكن أن تسبب ارتفاعا مفاجئا في نسبة السكر في الدم، ما قد يجعلك تشعر بالتعب.

وفي حين أنه لا يوجد أي ضرر مؤكد من شرب القهوة على معدة فارغة، فإن القهوة مع أو بعد الوجبة قد تصيبك بشكل أبطأ. وذلك لأن الطعام قد يبطئ معدل امتصاص الكافيين.

ماذا عن الشاي القوي أو الكولا الغازية؟

القهوة، بالطبع، ليست المشروب الوحيد الذي يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يمنحك بعض الطاقة.

ولا يزال الكافيين الموجود في الشاي ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات يؤثر على الجسم بنفس الطريقة.

ولكن نظرا لأن المكونات تأتي في الغالب من النباتات، فإن كل مشروب يحتوي على الكافيين له ملفه الخاص بالمركبات الإضافية التي يمكن أن يكون لها تأثيرها المنبه، أو يمكن أن تتفاعل مع الكافيين لتغيير آثاره.

ويمكن أن يكون الكافيين مفيدا، لكنه ليس سحرا. ولتوليد الطاقة وإعادة تنشيط أجسامنا، نحتاج إلى ما يكفي من الطعام والماء والنوم.

روسيا اليوم