لجنةُ المُعلِّمِين تتمسّك بالإضراب لأسبوع آخَر





أصدرت لجنةُ المعلِّمين السودانيّين عن استمرار الإغلاق للمدارس لمدّة أسبوع.

وأمّنَت على استقبال مقترحات الولايات والمحلِّيات للمرحلة القادمة، وعُقد مؤتمرٌ صُحُفيّ خلال أسبوع الإغلاق يوضّح كلّ ما دار في اللقاءات وإعلان الموقف النهائي.

وأشارت إلى أنّ التداوُل مع وزارة الماليّة أسفر عن عدم اكتمال معلومات الولايات لتنفيذ القرارات، بجانب عدم بدء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جدولة صرف الفُروقات حال اكتمال المعلومات، إلاّ بعد شهر مارس.

وقالت لجنة المعلِّمين إنّ الخُطوات تسويف من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ الحقوق.

وأضافت” هذه الوزارة ظلّت عقبةً كَؤُوداً في طريق تحقيق أحلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيّد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلسُ السِّياديّ رغبةً أكيدة في تلبية مطالب المُعلِّمين”.

وقالت اللجنة إنّها لن تمرِّر ما سيكون سببًا في إجهاض ما بات قاب قوسين أو أدنى بفضل وَحدَتهم وتماسُكهم.

باج نيوز