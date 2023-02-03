شاهد بالفيديو.. خريج سوداني يثير ضجة واسعة بعد تقديمه لوصلة رقصة فاضجة ومخجلة على أنغام الشبح وساخرون: (الرمادة في خشمنا لو معتمدين على خريجين من نوع دا)





أثار خريج من إحدى الجامعات السودانية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر الفنان الشاب أحمد الشبح وبعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للخريج وهو يرقص على أنغام الشبح بطريقة مثيرة للجدل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي سخر من الخريج بسبب رقصاته التي قدمها والتي تم وصفها بالفاضحة والمخجلة, وكتب أحد المعلقين: (الرمادة في خشمنا لو معتمدين على خريجين من نوع دا ينفعوا البلد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين