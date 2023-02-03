ميسي: من الصعب الاستمرار في اللعب الدولي حتى مونديال 2026





تصريحات مثيرة أطلقها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان ونقلتها صحيفة “أوليه” الأرجنتينية التي أشارت إلى أن النجم الأرجنتيني صرح بصعوبة استمراره في اللعب الدولي حتى مونديال 2026.

وقال: سيكون عمري عندها 39 عاماً، وهذا قد يقف عائقا أمامي في المشاركة بالبطولة التي تقام بعد 3 أعوام في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وأضاف: “لست أدري، قلت هذا دائما بسبب عمري، اعتقد أنه من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتواجد هناك”.

وتابع :”أحب لعب كرة القدم، أحب ما أقوم به، طالما أنني بخير وأشعر أنني جاهز بدنيا واستمتع، سأواصل اللعب. أعتقد أن الوقت مازال طويلا حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة”.

وقال:” سأرى إلى أين تسير مسيرتي، وما سأفعله، وهذا يعتمد على العديد من الأمور”.

وتوج ميسي “35 عاما” مسيرته المبهرة العام الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم في قطر.

وقال ميسي:”بالنسبة لي، هذه بالتحديد نهاية مسيرتي، ولا أعتقد أن هناك نهاية أفضل”.

وأعرب ميسي عن أمانيه بأن يظل ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض حاليا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مدربا لمنتخب البلاد.

وقال ميسي:” اتمنى أن يستمر لأنني أعتقد. بغض النظر عن كل شيء، أظهر أنه شخص مهم للمنتخب الوطني، ولكل المجموعة التي بدأت تنضج معه”.

سكاي نيوز