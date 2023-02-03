وزير الخارجية الروسي يبدأ الاربعاء زيارة رسمية للبلاد





يبدأ السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي زيارة رسمية للبلاد يوم الاربعاء القادم تستغرق يومين.

وتأتي الزيارة ضمن جولة تشمل بجانب السودان كلا من العراق، موريتانيا ومالي وسيجرى وزير الخارجية الروسي مباحثات مع نظيره وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق تتناول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بجانب سبل زيادة ميزان التبادل التجاري والاستثمارات الروسية خاصة في مجال البنية التحتية.

وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء أن السودان يرحب بزيارة وزير الخارجية الروسي ويتطلع الي ترقية العلاقات الثنائية وانفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في موسكو في عام 2022 واكد ان السودان يتطلع لوقف الحرب الروسية الاوكرانية وحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية مشيرا لآثارها السالبة علي الاقتصاديات الافريقية والامن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع والخدمات في كل الدول الافريقية

وتشير سونا الي ان لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا انعقدت بموسكو في اغسطس 2022 . كما انعقدت اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو في الفترة من 17-19 أغسطس 2022 م.

سونا