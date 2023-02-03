رونالدو يسجل هدفه الأول مع النصر.. ويقوده لتعادل قاتل أمام الفتح





خطف النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفتح، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن.

وتقدم فريق الفتح بهدف سجله لاعبه كريستيان تيو بعد مرور 12 دقيقة قبل أن يتعادل النصر بهدف سجله لاعبه تاليسكا في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وعاد الفتح للتقدم مرة أخرى بهدف في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة، قبل أن يتعادل كريستيانو للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90+5 البطاقة الحمراء للاعب النصر تاليسكا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 34 في صدارة الدوري، فيما رفع فريق الفتح رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس.

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