ستة من المبعوثين الدوليين في زيارة رسمية للبلاد الأربعاء القادم





يصل البلاد الأربعاء القادم ستة من المبعوثين الدوليين في زيارة رسمية، تستغرق يومين، ويضم وفد المبعوثين فرنسا، النرويج، أمريكا، بريطانيا،والمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي.

وعلمت سونا أن وفد المبعوثين سيلتقي بالمكونات المدنية والسياسية لتقريب وجهات النظر ودفع عملية المسار السياسي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، كما سيلتقي ببعثة الأمم المتحدة للسلام بقيادة فولكر ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان، والوقوف علي برامج العون الإنساني التي تدعمها بلدانهم عبر الوكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما سيلتقي الوفد بالمسوؤلين في المجلس السيادي.

سونا