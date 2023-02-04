د.الهادي إدريس: بنود اتفاق شرق السودان في اتفافية جوبا للسلام لم تنفذ





كشف عضو المجلس السيادي دكتور الهادي إدريس أن اتفاق شرق السودان لم ينفذ فيه ولا 1%، من بنود اتفاق سلام جوبا. ودعا عضو المجلس السيادي في حوار مع راديو دبنقا، الذين يعترضون الاتفاق عليهم تسجيل اعتراضهم على اتفاق الشرق في الملتقى القادم.

وقال الدكتور الهادي (الكثير من الناس ينتقدون الاتفاق لأنهم لم يروا منه شيئًا، أما الذين لديهم اعتراض على اتفاق الشرق عليهم تسجيل اعتراضاتهم في الحوار القادم والخاص بملتقى أهل الشرق.

وحول المطالبة بإلغاء مسار اتفاق الشرق، قال الدكتور الهادي إدريس، إن الاتفاقية لا يمكن أن تتجزأ، لأن اتفاق الشرق جزءٌ من إتفاقية السلام. وأضاف (إذا أُلغي جزء من الاتفاقية فهذا يعني إلغاء كل الاتفاق). وأكد دكتور الهادي،أن الموقعين على الاتفاق الإطاري ملتزمون بتقييم اتفاق الشرق، وإن كان هناك قصور تتم معالجته من خلال المؤتمر، وأوضح أن هناك أصواتاً لها موقف من اتفاق الشرق منذ وقت مبكر، وبعض لا ينظر لاتفاق الشرق والمكاسب الموجودة في الاتفاق بل ينظرون إلى شخوص، لكن من ينظر لاتفاق الشرق فيه مكاسب عديدة من ناحية الخدمات، ومجانية التعليم، بجانب المبالغ مالية لتنمية وإعمار الشرق، حوالي 300 مليون دولار سنويًا لمدة 7 سنوات،بجانب مجالات الصحة، ومشكلة المياه في بورتسودان، وكسلا والقضارف هذه مكاسب كبيرة.

صحيفة السوداني