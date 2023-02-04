الشمالية تخفض (50%) من الرسوم المفروضة على التجار





دفعت الغرفة التجارية بالولاية الشمالية بجملة من الإشكاليات التي تواجه التجار إلى والي الولاية المكلف الباقر أحمد علي. وأكد أعضاء الغرفة التجارية لدى لقائهم الوالي أن أهم الإشكاليات تتمثل في الرسوم الإضافية التي فرضت ضمن موازنة الولاية للعام الحالي والمتعلقة برسوم دعم الولاية على البضائع الواردة للولاية الشمالية من الخرطوم .

ووعد والي الشمالية خلال اللقاء بتخفيض الرسوم إلى أقل من 50% حتى لا تؤثر زيادة الرسوم على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وإنعكاسها على مستوى معيشة المواطن.

من جانبه أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية عبود علي حسن بتجاوب وتفهم والي الشمالية لقضايا الغرفة والتجار وحرصه على معالجة مشكلة رسوم دعم الولاية على البضائع الواردة للولاية من الخرطوم، وطمأن التجار بمدينة دنقلا بقرب حل المشكلة من قبل والي الشمالية.

صحيفة السوداني