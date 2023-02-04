الحوثي: السودان يقتل اليمنيين ويُسالم الإسرائيليين





قال عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة الحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي، إن “السودان يقتل اليمنيين ويُسالم الإسرائيليين”، مضيفًا أن هذا هو “تحالفهم العبري وليس العربي وهذا هو إرهابهم وإجرامهم واضح للعيان”. وأدان الحوثي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قيام السلطة في السودان بالتطبيع”، معتبرًا أن “على أحزاب السودان إثبات وطنيتها وعروبتها برفض ما يحصل بكل الوسائل”. يأتي ذلك بعد أن استقبل رئيس “مجلس الانقلاب عبد الفتاح البرهان أمس الخميس وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي إيلي كوهين، في الخرطوم، وبحث معه “سبل إرساء علاقات أمنية وعسكرية مشتركة”.

صحيفة السوداني